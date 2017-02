Javier Calamaro está feliz por su regreso con Los Guarros

17/02/2017 -

La banda de rock Los Guarros, liderada por Javier Calamaro y Daniel Herrera, se prepara para presentarse el lunes 27 en el escenario principal de Cosquín Rock, tras el show que en noviembre pasado marcó en el Rosedal el regreso del grupo a los escenarios luego de dos décadas de "impasse" y ofició de germen para un nuevo álbum. La banda se formó en 1988 con Calamaro (guitarra y voz), Herrera (guitarra), Karina Brossio (teclados), Daniel Ávila (batería) y Ándrea Álvarez (percusión) y lanzó su debut "Prostitución y vagancia" (1989), "Rosas En Tu Pecho" (1990), con canciones populares como "El Diablo está caliente" y "Panamericana". Calamaro habló con Télam acerca de este retorno de "Los Guarros".

¿Qué fue lo que los volvió a unir?

Estábamos de gira y en uno de los recitales el percusionista me avisa que detrás del vallado estaba Chizzo (de La Renga), entonces lo busqué, lo hice pasar del otro lado y le pregunté qué canción conocía para que la tocase conmigo. Me contestó ‘Vamos a la ruta’ y tocamos ese tema. A raíz de esto, el baterista (Mira) me preguntó cuánto hacía que no hablaba con el Gitano y me pasó su contacto porque justo se lo había encontrado algunas semanas antes. Después de 20 años volvimos a hablar y sentí tanto cariño en la conversación y tanta curiosidad, que todo se dio naturalmente. El ‘Gitano’ me dijo que no iba a volver a vivir a Argentina y yo le dije que no se haga problema, que nos juntábamos cuando venía. Y a la semana nos encontramos. Tenía que pasar porque el capítulo de Los Guarros no estaba bien cerrado.

¿Se te cruzaron recuerdos de los primeros años de la banda?

Sin duda. Como los primeros meses del reencuentro fueron exclusivos para el Gitano y para mí, lo primero que revivimos fue aquella frescura, las ganas de hacer música juntos, el sentido del humor.... Hasta me contaba los mismos chistes de 1990. Después nos juntamos con la banda entera y la onda volvió al instante, como si no hubiese pasado el tiempo... Recuerdos de lindas giras en micro por el país, los shows de estadios, grabaciones de discos...

Si pudieses regresar en el tiempo; ¿cambiarías algo de lo que viviste con Los Guarros?

Seguramente cambiaría varias cosas, ninguna sustancial; habría hecho más canciones como "Té de cactus" o "Alabada", me gustan más que el resto. De todos modos tengo muy mala memoria y por suerte no me acuerdo de las cosas feas. Además arrepentirse está mal.