Escándalo: Malena Pichot trató de "violador" a Gustavo Cordera y éste le dijo "la mentira te pesa"

17/02/2017 -

Malena Pichot y Gustavo Cordera protagonizaron un violento intercambio por Twitter. Ella lo acusó de "violador", él le dijo "la mentira te pesa". La disputa comenzó a raíz de un tweet de ella, en el que aseguró que el ex cantante de Bersuit Vergarabat es un "tremendo violador". La humorista escribía en la red social sobre Lucas Carrasco, ex panelista del programa 678, con quien tenía buena relación hasta que se enteró de que había sido denunciado por abuso. "Sí, claro, me hablaba con Lucas por Twitter hasta que una chica me contó que abusaba de ella. Lo denuncié y dejé de hablarle. También pagué mil entradas para ver a Cordera y resultó tremendo violador. También me hacía reír Bill Cosby.

Cordera contestó: "¿Violador? ¿Podés asegurarlo? Y sé que jamás viniste a verme. Se te nota como caés, la mentira te pesa". "Cínico", volvió a disparar ella. Y él dijo: "Careta".