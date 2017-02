Peteco Carabajal habló de la pelea entre Onofre y Martín Paz

Fotos "Peteco" hizo referencia a la polémica.

Hoy 10:58 -

En su cuenta personal de Facebook, el músico Peteco Carabajal se hizo eco del triste episodio que se vivió con Los Manseros, cuando en plena actuación, Onofre Paz echó a su hijo Martín del escenario.

"El hijo debe llorar en el pecho del padre y besarle la infancia oscura que tuvo, hasta curarla. No hablo de artistas, ni de conjuntos, ni de compañeros, ni de ética... hablo del amor. Hoy lloré, y fui padre e hijo. Los Manseros somos nosotros, los santiagueños. Por eso nunca morirán", escribió Peteco, seguido por comentarios de sus seguidores que apoyaron su pensamiento.

Te recomendamos: La palabra de Martín Paz, tras el conflicto con su padre

Luego, Peteco siguió en su reflexión: "...Me acosté y aunque no es mi almohada, sirvió para escuchar el sueño y me dijo esto: "Primero lágrimas para limpiar las heridas y después pedir perdón..."

Cabe recordar que el conflicto recorrrió todos los medios del país e inundó las redes sociales, teniendo en cuenta que se trata del grupo más exitoso y legendario de la provincia.