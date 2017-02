Peteco reflexionó en su cuenta de Facebook sobre lo que pasó con Onofre y su hijo Martín Paz

28/02/2017 -

Peteco Carabajal se hizo eco del triste episodio que se vivió con Los Manseros, cuando en plena actuación, Onofre Paz echó a su hijo Martín del escenario. "El hijo debe llorar en el pecho del padre y besarle la infancia oscura que tuvo, hasta curarla. No hablo de artistas, ni de conjuntos, ni de compañeros, ni de ética... hablo del amor. Hoy lloré, y fui padre e hijo. Los Manseros somos nosotros, los santiagueños. Por eso nunca morirán", escribió Peteco en su cuenta personal de Facebook, seguido por comentarios de sus seguidores que apoyaron su pensamiento. Luego, Peteco siguió en su reflexión: "...Me acosté y aunque no es mi almohada, sirvió para escuchar el sueño y me dijo esto: ‘Primero lágrimas para limpiar las heridas y después pedir perdón...".