Fotos Siguen las idas y vueltas en el seno de Los Manseros

28/02/2017 -

Cuando todo hacía presagiar un final feliz para el bochornoso episodio que protagonizó en el Festival del Carbón, Onofre "El Negro" Paz al echar del conjunto folclórico Los Manseros Santiagueños a su propio hijo Martín delante del público, el ahora exintegrante sorprendió con un dolido mensaje de texto enviado por whatsapp, a modo de entrevista, a Cadena 3. "Al grupo no vuelvo", escribió Martín y pidió perdón por no poder decir nada más, prometiendo un comunicado oficial y negando la existencia de una cuenta de Facebook en la que hablaba de la situación con su padre en tono conciliador. En esa cuenta de Facebook decía que "entiende a su padre, que en este momento atraviesa por un problema emocional", limitándose a agradecerle todo lo que hizo por él, sin contestar a los agravios que recibió del líder de Los Manseros en el escenario de Los Arrias, en Córdoba, el sábado pasado, los cuales lo obligaron a dar por finalizada su participación, de manera inesperada. Ese texto escrito en tono conciliador se sumaba a la confirmación que el intendente de Selva, Oscar Don, había recibido de parte del "representante" del conjunto, según le señaló a EL LIBERAL, quien le habría asegurado que Los Manseros se presentarían el sábado 4 en el Festival del Portal del NOA con la reincorporación de Martín. "Ellos (por Los Manseros) actuaron el sábado en Sunchales, y como está a poco más de 100 kilómetros de Selva nos fuimos para confirmar su actuación del 4 de marzo, para la cual ya teníamos un contrato firmado y su representante, el señor Malano, nos confirmó que actuará el conjunto con Martín. La verdad es que nos preocupaba la situación vivida y pensábamos que se podía complicar", explicó Don. El dolido mensaje de Martín a la aludida emisora sorprendió a más de uno, cuando incluso en el entorno de la familia Paz ya se hablaba de un acercamiento entre padre e hijo. Como se recordará, la discusión por temas personales se habría iniciado, previo al show, en los camarines, y fue después de que cantaran "Desde el puente carretero", cuando Martín quiso saludar a un niño del público y Onofre lo frenó para anunciar lo inimaginable: "Posiblemente sea la última actuación de Martín Paz. Lo voy a echar a la m...". "Es muy atrevido con su padre y muy desagradecido -prosiguió-. Le di todo y ahora me viene a hacer problemas con minas, este guacho de m..... A partir de ahora no trabajás más con nosotros", había agregado en aquel penoso show.