Abogado mediático ayudArá a los hijos de Leo

07/03/2017 -

La muerte de Leo Rosenwasser a raíz de un paro cardíaco sorprendió a todos el 17 de febrero pasado. Desde ese momento se desató una guerra impensada entre sus exmujeres por los pocos bienes que éste dejó. Raquel Bermúdez, madre de los hijos del conductor, contó en la TV su drama económico y aseguró que se le dificulta la mantención de los chicos.

En ese sentido ayer, Mauricio D’Alessandro dio a conocer una noble decisión. En diálogo con el programa Desayuno Americano, el abogado afirmó: "A mí me duele mucho, no era amigo de Leo, pero ya que lo pidió, el colegio de los chicos se lo pago yo por los próximos seis meses. Tiene un problema menos, así sirve para algo la tele. Que sea todo el año, me voy a estirar un poquito más. Me da pena, yo he compartido unas temporadas con él y sé que quería a sus hijos", remarcó.

Y agregó: "Es un homenaje a un hombre que murió en una crisis y a sus hijos, él los quería. A mí no me va a costar, mis hijos ya están grandes. Ellos iban a un buen colegio, yo quiero que terminen en ese colegio. La solidaridad nace de lo que le hace falta al otro, no de lo que le sobra a uno".

A Leo se lo recuerda especialmente por su participación en el programa de Marcelo Tinelli, en los 90, cuando protagonizaba la cámara oculta al grito de "Rompé, Pepe, rompé". Sus últimos días fueron en medio de escandalosos audios en los que maltrataba a su ex.