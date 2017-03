"Chano" minimizó su tercer accidente: "Fue una boludez"

17/03/2017 -

Por tercera vez en casi un año y medio "Chano" Moreno Charpentier se ve involucrado -y como protagonista exclusivo- en un accidente de tránsito. En esta ocasión, al mando de un Citroën Crossback y con la licencia de conducir vencida, el músico colisionó con un Renault Clio y un Volkswagen 1500 que estaban estacionados en el barrio porteño de Saavedra, y que pertenecerían a dos vecinos del lugar. No hubo heridos.

Para el cantante de Tan Biónica, el accidente "fue una boludez", de acuerdo con el audio que le envió al periodista Ángel de Brito.

"Venía por una calle oscura y había un auto un toquecito salido de lugar, calculé mal y le pegué. A 20 kilómetros por hora. Le rompí la óptica y el guardabarro", precisó Chano. Y pese a advertir en un principio que no tenía "ganas de hablar", acercó su descargo: "En el caso de ser yo, y después de mis antecedentes, supongo que por eso me mandaron alcoholemia, al fiscal, veinte camionetas, un procedimiento bastante grande", dijo.

"Por un lado está bueno, y la Polícia me trató bárbaro -destacó el músico, quien fue filmado por un testigo cuando hablaba con dos agentes de la fuerza-, pero se hizo una situación muy grande de un choque bastante común en este tipo de ciudades". No obstante, hizo un mea culpa: "Siempre que hice algo malo, cometí alguna contravención o algún delito me hice cargo", remarcó.

El examen de alcoholemia dio negativo. Y si bien -más allá de su declaración- todavía no hay precisiones sobre por qué Chano perdió el control de su vehículo, un Citroën Crossback, se hablaría de la posibilidad de que estaba escribiendo un mensaje de texto en su celular. En ese sentido, su abogado, Gabriel Iezzi, habló de "una distracción en la conducción".

En una entrevista con C5N, Iezzi, abogado del ex líder de Tan Biónica, habló sobre este episodio: "Fue un siniestro vial de menor cuantía, solamente daños materiales en un vehículo". De esta manera, el letrado negó que fueran dos vehículos los afectados, como había trascendido en un primer momento.

"Él venía circulando, una distracción en la conducción hizo que toque levemente a un vehículo que estaba estacionado con un daño pequeño en la óptica trasera", señaló. Luego, agregó: "A partir de ahí se detuvo, vino personal de la comisaría 49 que es la que intervino en los hechos... Se hizo un control de alcoholemia con la pipeta y dio negativo".

Además confirmó que el intérprete tenía el carné de conducir vencido: "No se había percatado de la fecha de vencimiento". Y minimizó la gravedad de este hecho al asegurar que se trataba de una "mera infracción administrativa" que "no involucra que no sepa conducir". También explicó: "Se le había vencido el día del cumpleaños de él, en septiembre del año pasado".

Cabe recordar que el cantante ya ha tenido varios siniestros viales. El 6 de agosto de 2015, en el barrio de Belgrano perdió el control con su camioneta Dodge RAM, chocó contra varios vehículos estacionados y la puerta de un garaje. Fue atacado por un grupo de personas y terminó hospitalizado. Mientras que el 1 de abril de 2016, Charpentier sufrió un accidente en Cañuelas, cuando impactó contra el acoplado de un camión.