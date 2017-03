Superheroína prostituta tendrá su película propia

24/03/2017 -

La empresa Paramount planea llevar al cine la historia de "The Pro", una prostituta con superpoderes, creada en 2002 por el irlandés Garth Ennis. Con dibujos de Amanda Conner, la tira cómica "The Pro" cuenta la historia de una prostituta que, a raíz de sus superpoderes, se convierte en una incorrecta superheroína, a la que incluso expulsan de una organización similar a la "Liga de la Justicia", tras haber sido encontrada practicando sexo oral a un personaje parecido a Superman. El polémico personaje utiliza poderes como la supervelocidad para terminar rápido con sus clientes, fuma y suele utilizar un lenguaje soez. La versión cinematográfica contará con guiones de Zoe McCarthy. La intención de la Paramount de llevar este cómic al cine se condice con la tendencia de Hollywood de presentar filmes con superhéroes como protagonistas no aptas para menores de edad.