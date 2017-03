La pregunta incómoda a Pergolini

24/03/2017 -

El escándalo por el juicio que Beatriz Salomón le ganó a Cuatro Cabezas y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin sigue dando que hablar. En 2004, el programa Punto Doc, de la productora en aquel momento comandada por Mario Pergolini, emitió una cámara oculta en la que se mostraba al cirujano Alberto Ferriols, por entonces marido de la actriz, intimando con una travesti. Y a comienzos de 2017 se supo que los protagonistas de la polémica iban a tener que pagarle 30 millones de pesos a la ex vedette. Pergolini, al ser abordado por una periodista, dijo: "Yo no tengo nada que ver. Gracias a Dios no tengo nada que ver con eso".