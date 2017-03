24/03/2017 -

La mamá de Mariana Fabbiani habló de más y su famosa hija tuvo que revelar porque está tan flaca. "Ella siempre está con problemas gástricos", dijo al aire su mamá, Silvia. Entonces Mariana reveló: "Tengo gastritis y esa es la razón por la que a veces me ven tan flaquita. La gente no sabía, recién se entera que tengo gastritis y esa es la razón por la que a veces me ven flaquita, de paso aclaramos", especificó Mariana.