Rocío Gancedo denunció haber sido abusada sexualmente a los 6 años

24/03/2017 -

Rocío Gancedo, la ex Gran Hermano, contó que cuando tenía 6 años fue abusada sexualmente. Hoy, la joven decidió internarse en forma voluntaria por el padecimiento de una depresión severa en una clínica psiquiátrica. Jorge Zonzini, mánager de la modelo, subió un audio a Youtube en donde ella relata las causas que la llevaron a caer en un pozo depresivo. Rocío narró que tuvo una discusión telefónica con su madre que le genera muchísima angustia. "Me empecé a arrancar los pelos. Me sentí como cuando tenía seis, en la época del abuso, me caí al suelo, me desplomé", aseguró.

Luego, da detalles sobre este doloroso episodio que vivió de niña: "Le dije ‘me cag... la infancia, perdí la inocencia, me la robaron a los seis años, cuando la hija de tu amiga me abusó e hizo que yo la tocara...’. Su madre le contestó: ‘Bien que sabías a los seis años lo que te estaban haciendo, no es que estabas jugando a la mamá’". Luego, aduce tener una gran tristeza por el desamor de su madre. "Tres veces le dije ‘no tenés los ovarios suficientes porque sos una hija de p... de dejarme libre y decirme ‘hija te quise cuando eras chiquita, pero cuando te hiciste mujer ya no te quise más, sos un sor...", indicó.