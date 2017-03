Ángela Torres, durísima con el Bailando: "No vuelvo ni loca, es un lugar terrible"

26/03/2017 -

"No vuelvo ni loca" sentenció la cantante y actriz, Ángela Torres, al ser consultada acerca de si volvería al certamen de Showmatch. "No vuelvo más ahí, no es mi lugar", insistió. Asimismo aclaró que ‘era un aprendizaje, observé un montón y listo, con eso me quedo’. Entonces, fue determinante ante la posibilidad de volver al Bailando: "Nunca pensaría en repetirlo, no es un lugar en el que yo me siento cómoda, la verdad que no. Es un lugar muy terrible, no es una novedad esto que digo", manifestó.

De esta forma describió su experiencia: "Estás ahí a corazón abierto y tratás de cubrirte porque están todos listos para atacarte. Me superé un montón, es un lugar donde está mirándote todo el país", enfatizó. Aclaró que "está todo bien, han sido respetuosos conmigo y me fui cuando me tenía que ir, porque no podría haber seguido mucho tiempo más ahí". Uno de los momentos más tensos que le tocó vivir a la cantante en la pista fue el cruce con Lali Espósito, con quien mantuvo una enemistad. Al ser consultada sobre el tema, la intérprete de "La vida rosa" afirmó: "Le deseo todo lo que la haga feliz, es un tema pasado ya aclarado".