Luciano Castro confesó que ya no le pesa la fama

27/03/2017 -

El amor y el trabajo le sonríen. En diciembre de 2016, tras siete años de amor, Luciano Castro (42) pasó por el Registro Civil junto a Sabrina Rojas (36), modelo y actriz con quien se convirtió en padre de Esperanza (3) y Fausto (2), para coronar sus historia de novela. El actor ya era padre de Mateo (15), fruto de una relación de pareja pasada.

Con un presente familiar inmejorable, Castro también disfruta de su trabajo: volvió a protagonizar una campaña como modelo de indumentaria, y se suma a una nueva obra de teatro. Pero lo mejor de todo es que, según remarcó, ya no padece la fama ni el vínculo con la prensa. "Estoy más tranquilo. Hace veintiséis años que laburo, pero recién los últimos quince empecé a disfrutarlo, cosa que al principio no me pasaba. Jamás pensé que a los 42 iba a estar tan feliz. Tengo tres hijos divinos y una esposa que me ama. Nunca imaginé tanto en la vida", dijo Luciano, en una entrevista con la revista Gente, adonde habló de su otra pasión: el boxeo.

"El boxeador quedó relegado. Cuando llegaba a casa, con la cara llena de golpes, Marta, mi vieja, me decía: ‘Por favor, hijo, mirá cómo te dejaron’. Lo que más me molestaba era cuando agregaba: ‘¡Con lo lindo que sos!’’, confesó el actor con simpatía.

Luego, con sinceridad brutal, respondió cuándo se dio cuenta que no se iba a ganar la vida con el deporte: "Un día vino mi viejo y me dijo: ‘Luciano, vos no naciste para eso’. Y tenía razón", remarcó.

Luciano Castro enamoró el año pasado a la platea femenina con "Los ricos no piden permiso", por Canal 13. Este año tiene nuevos proyectos.