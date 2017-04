En otoño, Ivana Nadal sigue con la bikini puesta y maravilla

03/04/2017 -

Ivana Nadal no se deja llevar por el calendario. Aunque en el hemisferio sur ya es otoño, la morocha aún no guardó sus bikinis. De paseo y descanso por Punta del Este, la sensual modelo aprovechó el cálido sol y disfrutó de la pileta. Con un trago en la mano, Ivana deleitó a sus seguidores de Instagram con una foto en bikini desde la pileta de un famoso hotel esteño. La morocha infartó las redes con uan imagen de su lomazo. La modelo no se deja llevar por las fechas y aunque ya se terminó el verano, ella aprovecha los cálidos día para tomar sol.