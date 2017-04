Minerva: "Mi apellido no me ayudó, todo lo conseguí sola"

03/04/2017 -

Minerva Casero, la hija menor de Alfredo Casero heredó su amor por la actuación. Ella cultiva un estilo "vintage". Hace poco debutó con la tira juvenil "Heidi, bienvenida a casa", por Nickelodeon, y dialogó con DiarioShow sobre por qué quiso seguir los pasos de su papá. "En mi casa desde que nací se respira arte, por eso a los tres años ya quería actuar y cantar, pero entendí que uno debe tomar clases y prepararse. Tengo ganas de formarme hasta que mi cuerpo no de más", manifestó.

Con respecto al peso de su apellido y las críticas de su rápida llegada a las tiras por ser "hija de...", contestó. "Mi apellido no me ayudó, es una mentira si alguien piensa así. Reconozco que es más facil que te reconozcan y ayuda mucho pero esto lo conseguí sola yendo a castings. Incluso muchas veces cené con Adrián Suar y sin embargo nunca me dijo: "Vení a trabajar conmigo".

Minerva hizo su debut en la serie "Esperanza Mía", allí se ganó su lugar en los medios y demostró su talento a la hora de actuar. "Fue una experiencia muy importante para mí porque aprendí muchísimo", aseguró.