Zaira saludó a Maxi López por su cumpleaños

04/04/2017 -

Zaira Nara vivió un momento incómodo cuando Gerardo Rozín recordaba en "Morfi, todos a la mesa" (Canal 7 de Santiago del Estero) a los famosos que cumplieron años ayer. De repente, el conductor mencionó al ex de Wanda, el futbolista Maxi López y la modelo se vio en el compromiso de saludarlo.

"Lo que pasa es que en mi familia hay muchos ex... Feliz cumple Maxi. Fue un gran cuñado que me regaló tres sobrinos hermosos", comentó la morocha sin inmutarse. Pero enseguida, aclaró entre risas: "pero Mauro (Icardi) es mejor", por las dudas para que su hermana no se enoje. Siempre se dijo que Zaira tuvo (o tiene) una excelente relación con su ex cuñado.