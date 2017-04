04/04/2017 -

"Pampita" habló sobre la posibilidad de quedar embarazada otra vez. "Si estoy con una persona que no tuvo hijos, me siento amada y lo amo, se puede llegar a dar. No lo descarto", aseguró. Cuando le preguntaron si "Pico" tenía ganas de ser padre, respondió: ‘No sé si quiere. No estamos quemando etapas".