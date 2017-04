Perciavalle mandó al frente a Moria Casán

09/04/2017 -

Carlos Perciavalle dio una distendida entrevista al programa "TV Show", de El País TV, en Uruguay, en la que habló de su carrera y, sin pelos en la lengua, se refirió a algunos de sus colegas.

El actor estaba hablando de un supuesto enfrentamiento con Gerardo Romano por la obra "Sexo, droga y rock and roll", cuando "quemó" a Moria Casán con una polémica anécdota donde no dejó bien parada a la diva.

"Cuando me llamaron yo estaba en Punta del Este y acababa de salir de una cura de droga", reveló el actor uruguayo.

"Los que les digan que no se puede salir, no crean. Yo salí como un señor y acá me ven, espléndido, más joven y más divino que nunca", agregó.

"Pero no tenía ganas de que me asocien con una cosa que fuera sexo, droga y rock and roll", sostuvo Perciavalle, y contó cómo fue su recuperación.

"Un día, en la Laguna del Sauce, tenía una bolsa de cocaína y dije ‘esto es la muerte y a mí me gusta la vida’. Y la tiré por el inodoro. Estuve dos días sin dormir y después regio", relató.

Además, aseguró que en el ambiente artístico hay mucha gente que consume drogas. "Todos tenemos un amigo que en algún momento está picando; y muchas veces me dicen ‘¿no me picás la rayita?’. Y yo se la pico. Pero a mí no me dan ganas. Estoy absolutamente curado’, afirmó, y puso como ejemplo a Moria.

"Moria, con todos los quilombos que tuvo en Paraguay, ha vivido en casa muchas veces, y ella toma. Fernando Peña tomaba en Edelweiss adelante de todo el mundo", contó. Enseguida, el entrevistador le preguntó por la cocaína que le encontraron a la diva en Paraguay, y Perciavalle no se calló nada. "La droga que le encontraron en el Paraguay era de ella. Ella lo admite. Las presas la adoraron, le hicieron masajes y de todo. No sé si tomaron, pero ella dijo que era adicta", recordó.

Luego, se deshizo en elogios hacia Moria. "A cualquiera que pase un escándalo como el que pasó ella en Paraguay lo hubieran crucificado en Buenos Aires, lo crucificaban para siempre, pero con Moria no pasó nada", aseveró. "Moria tiene una cabeza grande como nadie, habla ella y se calla todo el mundo", concluyó.