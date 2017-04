Furriel abrió su corazón ante Mirtha Legrand y la hizo emocionar

10/04/2017 -

Hace dos años, Joaquín Furriel vivió dos graves problemas de salud. Primero se fracturó una vértebra dorsal. Luego, el ACV que sufrió cuando regresaba de Europa lo marcó para siempre. Invitado al programa de Mirtha Legrand, el actor compartió un emotivo relato sobre su experiencia en la filmación de "El Faro de las orcas". ‘A fines del 2015 tuve un accidente cerebro vascular. No tengo una respuesta médica por lo que me pasó, pero quedé emocionalmente muy vulnerable, muy sensible. Y a los 10 días del ACV me llama mi representante y me dice, ‘Joaco, me parece que llegó un guion que puede ser una muy buena posibilidad para volver a trabajar’’, destacó. Reveló que una parte del filme en particular lo afectó. "Había una escena en la que el personaje cuenta gran parte de su historia. No sabía si iba a estar llorando toda la escena, porque yo estaba tan desequilibrado emocionalmente por el gran susto que había tenido que no sabía si tenía las herramientas que había tenido siempre, de poder regular hasta dónde. Mi miedo era por un lado la memoria, no poder. Esa escena para mí significó algo diferente". Y Mirtha lloró.