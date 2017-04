Muerte de Leo Rosenwasser: encontraron juguetes sexuales en su casa

Fotos Murió Leo Rosenwasser, ex figura de Showmatch

Hoy 08:23 -

Raquel Bermúdez narró con detalle cómo fue que se enteró de la muerte de su ex marido, Leo Rosenwasser. "La última noche, cuando me llamaron estaba con Baltazar, mi hijo, y me dijo 'no atiendas que puede ser una trampa. Puede pasar algo, porque yo venía con amenazas de muerte. Atendió Baltazar y le preguntaron por mí. '¿Hola Raquel? Leo tuvo un paro`, me dice una voz femenina", recordó.

"´Atendelo, ¿que querés que te diga?' En el edificio donde vivíamos teníamos un amigo, él lo llevó en moto a Baltazar y yo fui en taxi", continuó su relato.

Acerca del momento en el que llegó al lugar donde vivía Leo, contó: "El ascensor estaba trabado en el 9°A. Subió Baltazar y yo me quedé abajo esperando, con nervios. Me dice 'papá se murió'. El tapó al padre. Lo encontró muerto y con jeringas. Cuando llegué no había ambulancia. A las 4 hs vino la morgue. Valeria se fue, pego media vuelta y se fue a su casa. 'Ay no se qué pasó. Conmigo no hubo viagra, solo agüita', me dijo. Lloraba y me hablaba. Se quedó hasta las 3 y se fue cuando declaró".

Te puede interesar: "Nicolás Vázquez sale de gira y vendrá a Santiago y a Las Termas "

"A mi hijo lo sacan de la habitación. Yo estaba con mi amigo Ramiro y le pedí que me acompañara al cuarto. Cuando entré encontré cinta adhesiva de embalar, jeringas, algodón. En el cajón del baño había viagra, pastillas y atrás del inodoro un billete de cien dólares hecho un rollito. Vibradores, todos aparatos sexuales", manifestó en cuanto a su ingresó al lugar donde estaba el cuerpo de su ex.

Raquel estalló en llanto cuando recordó la relación de su hija con el humorista: "Martina se quedó llorando porque lo amaba a su papá con locura. ¡¡¡El daño que le hizo este hombre!!! Si vos te estás drogando, tenés que tener un límite. El no tenía límites. Tengo un montón de sensaciones. Pienso en Martina, en Baltazar, en mis hijos. Lo que hizo el padre fue terrible".

"Él no se cayó en el baño. Es mentira. Se cayó delante de ella, que estaba en la cama. Creo que estaban solos Leo y Valeria. Yo no responsabilizo a Valeria. Cuando hice el trámite por la muerte, que me llevó 48hs, habían desaparecido, la billetera, los tres celulares. Todo se lo quedó ella, Valeria", agregó cómo fueron los últimos segundos de vida de Leo.