A días del estreno de "Sugar", Cabre afirmó: "Soy lo que hago"

13/04/2017 -

Nicolás Cabré confesó que tomó clases de canto y baile para llegar a estrenar "Sugar", nueva versión del exitoso musical protagonizado por Susana Giménez en 1986, quien ahora lo produce junto a Gustavo Yankelevich, con dirección de Arturo Puig y que desde mañana podrá verse en el teatro Lola Membrives.

El personaje -Él mismo que le tocó en suerte a Ricardo Darín hace más de tres décadas- es un caradura artista callejero caracterizado como mujer, quien junto a su par Federico D’Elía completa el triángulo protagónico de la comedia brillante, donde Griselda Siciliani se pondrá en la piel de la "diva de los teléfonos".

"Soy lo que hago y en eso creo", aseguró Cabré durante una entrevista con Télam durante la presentación de la nueva grilla de la Televisión Pública que compró los derechos de "Cuéntame, cómo pasó", éxito hispano con 18 temporadas en el aire en el que encarnará a un padre de familia a lo largo de los años y que se estrenará en junio en el competitivo "prime time". Y Cabré sigue sumando en su carrera luego de la exitosa temporada que hizo en Carlos Paz con "El Quilombero".

¿Se siente exigido por su personaje en "Sugar"?

No, es disfrute total, un privilegio. Mientras hacía una función de ‘El Quilombero’ (producida también por Yankelevich) en Buenos Aires me caí y me lesioné la rodilla. Dejamos de hacer la obra entonces y ya estaba comprometido para ensayar el musical, pero decidimos hacer temporada en Córdoba. Tomé clases de baile y de canto en esa provincia, hasta me operé para intentar cumplir con el rol originalmente interpretado por Darín, quien me contó tantas anécdotas sobre su papel mientras hacíamos la obra "Algo en común", que me hace feliz poder realizarla.

¿Le gusta el género?

No especialmente, pero esta es una comedia brillante donde mi personaje no necesita cantar y bailar con tanta precisión y la estamos desarrollando con todo.

¿Cómo es Susana Giménez como productora?

Ella viene a los ensayos, mira, se divierte, para Susana el musical representa una cuestión casi personal, está viviendo el proceso con placer, tiene muchas expectativas. Junto con Gustavo (Yankelevich) no escatimaron en nada: Justamente porque para ellos no pasa por el negocio, no están fijándose en cuánto ahorran para ganar más. Su intención reside en mostrar algo impresionante que funcione.

A usted tampoco parece importarle el éxito divorciado de la calidad...

Nunca elegí trabajos por dinero o rating, no son mis puntos de referencia, siempre quise construir papeles que me sirvan y estén bien hechos, no me gusta que las cosas se hagan mal, me interesa que la gente al salir del teatro no sienta que le robaron el dinero de la entrada.