Las ex de Adrián Suar, enfrentadas

18/04/2017 -

Las ex mujeres de Adrián Suar libraron una puja impensada. Araceli González escribió un texto en Instagram para defender a su marido, Fabián Mazzei, luego de escuchar cómo Griselda Siciliani explicaba por qué Suar no contraba al actor para sus ficciones. Siciliani había dicho: "Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto". Y Araceli respondió: "Nadie es quien para evaluar por qué convocan o no a un actor. Y de hecho no tiene información sobre qué hace él o no con su vida laboral".