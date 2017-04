Imperdible: El mensaje de "Tato Bores" al Presidente por el conflicto del INCAA

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Los videos de Martín Bossi imitando a grandes personajes, tales como Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Olmedo; ya son un clásico en YouTube. Ahora, el actor quiso recrear al gran Tato Bores y aprovechó para dejarle un mensaje sobre el conflicto del INCAA.

El video que publicó en YouTube muestra a Tato sentado en su escritorio comunicándose con el presidente Mauricio Macri. "Hello Mr. President! Buen día, disculpe que estoy interrumpiendo su breakfast, su desayuno americano.¿Cómo dice que le va? Lo llamó preocupado por algunas cositas que están pasando. ¡No me corte! Y mientras pone el huevo revuelto en su tocino présteme la oreja", arrancó Martín Bossi.

"Estoy un poco inquieto y quiero saber si usted y sus muchachos se van a meter con el tema del INCAA y la Ley de Cine. Y no me venga a decir Esta te la debo porque yo Quiero saber la verdad" continuó.

