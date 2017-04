Escándalo: Ursula Vargues explotó contra Sol Pérez

22/04/2017 -

Ursula Vargues arremetió con una andanada de tuits contra Sol Pérez, futura participante del "Bailando" y "chica del clima" de TyC Sports. El enfrentamiento entre ellas comenzó luego de unos dichos de Fabián Doman. "Sol es la presentadora del tiempo de TyC Sports, hace tres meses sube fotos en bolas para ver si la llaman al ‘Bailando’ y logró que Cristiano Ronaldo le ponga un like", comentó Doman, a lo que Vargues acotó que era "más barato que taxi repintando". Pérez recogió el guante, y la desafió en Twitter. "Qué vergüenza das... ¿hablar así de una mujer? Después hablamos de violencia de género. Puedo ser tu hija, maleducada. Te googleo y tus fotos no son muy distintas a las mías, con la diferencia de que yo tengo 23 años".

"Gato", "cascabel"

La panelista se descargó en la red social del pajarito, aunque sin nombrar a "la sobri de Pérez".

Primero, empezó hablando de un "gato", sin ser demasiado específica. "Al gato no le gusta tener dueño. Pero, curiosamente, al dueño le gusta que su gato tenga cascabel", escribió Vargues.

"Yo estoy muy a favor de los gatos. Sin cascabel, claro", agregó. "Y que quede claro: siempre estoy a favor de los gatos. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Punto para los gatos. Hablo de animales", deslizó, picante. Sin embargo, enseguida fue más obvia: "Mañana no va a llover. Pero te muestro el culo por si no entendiste". Además, tuiteó una foto en bikini, de espaldas, con el texto "mañana no llueve.

A esta altura ya era bastante obvio de quien hablaba, pero para que no queden dudas manifestó: "Si fuera tu madre no permitiría que seas tan regalada. Besos. Gatito hacé lo tuyo. Te banco. Estoy hablando de una gata que se fue a hacer lo suyo y no está en casa".