Desesperado pedido de la ex del "Polaco"

24/04/2017 -

Un mal momento está pasando Alma, la hija de Valeria Aquino y "El Polaco". La pequeña tuvo que ser hospitalizada en el Sanatorio Argentino por un cuadro de broncoespasmo agudo. "Se sentía mal, no podía respirar y la traje al sanatorio, le pasaron oxígeno y ahora estamos acá", reveló Aquino. Consultada sobre si "El Polaco" se acercó en algún momento a la clínica, para interiorizarse sobre el estado de salud de Alma, Aquino contó: "Yo le avisé, pero él no vino a verla y tampoco llamó para ver cómo estaba". Para que puedan atender a Alma, Valeria tuvo que abonar cerca de $2000. Alma no tiene cobertura médica y su papá no pasa la cuota de alimentos hace un mes", dijo.