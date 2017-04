Masini se independizó, pero no corta el cordón con su abuela

Fotos Franco Masini gana fanáticas con su personaje en "Amar después de amar". Pronto llegará a la TV Pública, con Cabré.

24/04/2017 -

El versátil fisic du role de Franco Masini (22) le permite interpretar a personajes de cualquier edad, ya que su rostro le posibilita hacer tanto de adolescente como de adulto. De hecho, esa es la complejidad que afronta como Nicolás Alvarado en "Amar después de amar", quien en el pasado de la ficción de Telefé tiene 15 años, mientras que en el presente es el amante del personaje de Brenda Gandini, con escenas muy hot incluidas.

En cuanto a la vida real de Franco, el joven que inició su carrera como chico Disney y explotó por su talento en "Esperanza mía", ya está hecho todo un hombre. O al menos, está camino a serlo. Saturado de trabajo, tanto en televisión como teatro, Masini habló un poco de su intimidad con la revista Pronto y contó cómo experimenta la novedad de vivir solo: "Me acostumbré, pero me cuesta mucho la cocina. Llamo al delivery o le pido a mi abuela que me cocine, porque vive a tres cuadras". contó.

Más en detalle, Masini explicó sin ponerse colorado: "Estoy a diez cuadras de mi mamá y a tres de mi abuela Victoria. Ella me prepara toda la comida, cuando puedo me hago una escapada para que almorcemos juntos y hasta me lava la ropa".

En cuanto a sus amores, Franco Masini mantuvo el hermetismo luego de que Ángela Torres admitiera un viejo affaire con él, amiga con la que viajó a Estados Unidos. Así, justificó que no se le hayan conocido novias hasta el momento: "Es que soy muy tranquilo, más bien casero, no salgo mucho", dijo y aclaró que con Candelaria Tinelli, en torno a quien surgieron rumores de romance, son sólo amigos. "No pasa nada, tenemos amigos en común", señaló.