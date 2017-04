Abusos y millonarios corruptos en el último filme de Vicuña y la "China"

25/04/2017 -

Eugenia "China" Suárez, Benjamín Vicuña, Pablo Rago, Angela Torres y Nicolás Francella, protagonistas de "Los padecientes", de Nicolás Tuozzo, realizada a partir de un best seller del psicólogo Gabriel Rolón, presentaron el filme a la prensa en un shopping situado en el barrio porteño de Saavedra, antes de su estreno este jueves en salas de todo el país, incluidas las de Santiago.

El thriller cuenta la historia de un terapeuta (Vicuña), autor de textos de cierto prestigio en la comunidad psi, metido a detective y obsesionado por revelar la verdad de un crimen donde una de las afectadas es Suárez, quien vuelve a reunirse en pantalla con su pareja en la vida real, como sucedió en "El hilo rojo".

"Se trata de un filme centrado en el trabajo de los actores, con vocación comercial, de entretenimiento, que moviliza y tiene una misión que puede sonar pretenciosa, pero lo he visto cuando me ha tocado actuar en obras como ‘La celebración’: "Esta clase de películas pueden salvar la vida de alguien", afirmó Vicuña.

La conferencia de prensa fue moderada por el periodista Luis Novaresio. Abusos, millonarios corruptos, soledad y menores dañados por quienes deberían ocuparse de cuidarlos son los temas centrales de la película que llegará a la pantalla grande casi seis años después de la salida de la novela homónima.

En "Los padecientes" los temas son abordados en un registro solemne, con relatos en off y permanentes aclaraciones para que el espectador "comprenda" la seriedad de la trama, remarcando las cuestiones diagnósticas y ligadas al padecer psíquico. "No escribí el libro pensando que iba a transformarse en una película. Los escritores tenemos que aprender mucho del lenguaje cinematográfico, sobre todo cuando se trata de un thriller", dijo.

Desnudo de la "China"

En relación al argumento, la "China" precisó que, "venía de hacer roles donde mostraba mucho el cuerpo, pero si bien tengo una escena de desnudo, se trabaja a partir del horror y no importa si mostrás una teta o no y además no tengo" bromeó la artista argentina.

Rolón afirmó varias veces que él era ‘escritor y analista", un subrayado de identidades bien presente en el filme que, por momentos, parece focalizar el eje en su costado pedagógico para subrayar la difusión de un mensaje acerca del innegable efecto liberador de la psicoterapia, perdiéndose ritmo, matices y efecto sorpresa en la extensa narración.

"El abuso es a mi entender el delito más atroz. No atiendo abusadores porque para mí son siniestros y justo es ese elemento de oscuridad es el que se juega en la producción", concluyó el autor del texto. Ángela Torres, quien encarna a una sufrida violinista de 13 años, señaló: "Si bien estudiar el instrumento fue difícil, me encantó aceptar el desafío de un personaje con una historia fuerte para contar".