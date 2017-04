Yanina confesó que Diego Latorre enloquece con una calza que usa ella

26/04/2017 -

Aunque la lencería y algunos disfraces suelen ser la fantasía recurrente de muchos hombres, las calzas suelen ser la prenda fetiche que tiene un gran número de fanáticos. Parece que Diego Latorre (47) es uno de ellos y fue su esposa Yanina Latorre (47) quien lo contó a sus seguidores de Instagram.

La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" se filmó, con la ayuda del espejo de su baño, mostrando cómo le quedaba la prenda deportiva: "Y por último quiero compartir este momento de espaldas con ustedes. Quiero que sepan que hace 3 días no me saco estas calzas porque según ‘Latower’ me hacen un culo espectacular", contó haciendo gala de sus curvas.