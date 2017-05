Vicky Xipolitakis no quiere mostrar la cola por $2

03/05/2017 -

En pareja con Javier Naselli, un directivo del banco UBS, Vicky Xipolitakis abandonó su carrera mediática y busca virar hacia un perfil empresarial. Si bien, la exuberante rubia comparte fotos luciendo su escultural cuerpo con extravagantes atuendos, disparó: "No voy a mostrar la cola por 2 pesos".

"Me encanta el ambiente y soy parte, pero me ofrecieron hacer cosas que no me gustaron. No quería volver a lo mismo", aseguró en Intrusos, y agregó: "Hoy trabajo por prestigio o por plata. El derecho de piso ya lo pagué".