La "China" Suárez se puso hot: baila en ropa interior

07/05/2017 -

Eugenia Suárez vive un gran presente tras el estreno de "Los padecientes", una película que no dudó hacer. La propuesta llegó de la mano de Gabriel Rolón, su psicoanalista, quien le dijo que pensó en ella para uno de los papeles más importantes. El filme se estrenó hace dos semanas y tuvo buenas críticas.

Pero eso no es todo. La "China" la está rompiendo como estrella del cine argentino. Ahora se aproxima el estreno de "Sólo se vive una vez", donde comparte elenco con Peter Lanzani, Luis Brandoni y otros actores. Allí se verá su costado más sensual, ya que se anima a bailarle a uno de los protagonistas en ropa interior de encaje y color negro. ¡Un fuego!

La actriz se mueve de manera sexy al ritmo de la música y con su peluca roja que también despierta muchas pasiones. El tráiler oficial que se publicó le permitió recoger numerosos halagos. La mayoría hace hincapié en el gran desempeño actoral de la joven que se dio a conocer en Chiquititas, la serie infantil que creó Cris Morena.

La participación especial de la actriz en "Sólo se vive una vez", de Fernando Cueva, se podrá ver a partir del 15 de junio en todos los cines de la Argentina.

Para el film, el actor francés Gerard Depardieu vino a la Argentina durante una semana y grabó todas sus participaciones.

Sólo se vive una vez cuenta la historia de Leo (Lanzani), un joven estafador que deberá cambiar de identidad para huir de Duges (Depardieu), López (Santiago Segura) y Harken (Hugo Silva), luego de haber visto como mataban a un hombre.

Bajo las órdenes de Cueva, Suárez interpretará al personaje que se involucrará en la historia de Leo, un estafador que deberá asumir otra personalidad para escapar de una muerte segura: fingirá ser un judío ortodoxo y contará con el apoyo del rabino Mendi (Luis Brandoni).

"Es una comedia de acción de alta escala que combina escenas de mucho riesgo con un gran sentido del humor y romance. Además reúne un grupo de actores soñado", adelantó Cueva.

Actriz todoterreno

Eugenia la "China" Suárez va mostrando su madera para el cine. No sólo se anima a poner el cuerpo al interpretar a una femme fatal sino que, como sucede en "Los padecientes", la película que aún está en cartelera, se anima a escenas muy jugadas, a pesar de sus miedos.

En una entrevista, la actriz contó cómo fue filmar una de las escenas más fuertes de la película, en la que ella protagoniza una violación: "Tengo que reconocer que me daba miedo filmar la escena de la violación, me parecía muy fuerte psicológicamente hablando y me sentía muy expuesta", dijo.

Y agregó: "Al principio me daba vergüenza, me agarró como un pudor, pero Gabriel me ayudó con algo que dijo que es verdad, en ese momento lo erótico no está, no se va a poner la atención en el desnudo porque el espectador se va a horrorizar y no va a querer verla, pensar en lo horrible de ese momento me ayudó mucho a poder filmarla sin pudor", remarcó.

Por todos los proyectos que le acercan los productores de cine y televisión, Eugenia tiene trabajo asegurado.