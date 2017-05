Breque estalló por las críticas a su delgadez

12/05/2017 -

Micaela Breque (28) compartió una foto desde España, adonde se instaló con su pareja, el pianista, James Rhodes (42).

"Insomnia", escribió la modelo, junto a una imagen en la que está recostada con el torso desnudo. De inmediato, los comentarios no tardaron en inundar la postal. Y, muchos de ellos, la acusaron de hacer "apología de la delgadez extrema".

"Yo digo apología a la intolerancia y al juicio constante a las personas según su forma física", fue uno de las primeras respuestas de Breque ante las críticas.

Luego, otra persona consiguió que la exnovia de Andrés Calamaro explotara. "¿Para qué hacer algo publico si no vas a soportar los comentarios? ¡Pilas! No siempre nos vemos bien, eso es todo", la interpeló el usuario Adacort. Y ella aclaró: "No es soportar los comentarios. Se trata de leer intolerancia y juicio constantemente. Me da igual salir bien o mal en una foto. Simplemente no puedo creer las ganas de acusar y sacar la mierda a flote que tienen tantos y porque sí. Da pena. Es violento".