Ortega se tatuó su apellido

12/05/2017 -

El fanatismo de Sebastián Ortega (43) por los tatuajes no es nuevo. Pero el último e imponente diseño que se hizo no pasó inadvertido por la contundencia de su tamaño y por el significado del mismo: el productor de Underground decidió inmortalizar su emblemático apellido en su espalda.

Dentro de los ya conocidos e innumerables tatuajes que tiene el productor se destacan los nombres de sus hijos, Dante, Paloma y Helena, fruto de su relación pasada con Guillermina Valdés; una calavera, aves, estrellas, flores, y frases como: "Be real", "Family", "My way" y "Self-made", entre muchos otros, a los que se sumó "Ortega".