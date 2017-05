Eliminan un amor de Sandro en su serie

13/05/2017 -

Se está atrasando la miniserie "Sandro de América", al punto que van y vienen con las escenas porque el director Adrián Caetano quiere tener la supervisión y el ok de todo.

La realidad es que los 13 episodios van a terminar de grabarse en agosto, lo que no es poco decir. De hecho, Muriel Santa Ana, la aprobada para interpretar a la última mujer de Roberto Sánchez, Olga Garaventa, comienza a rodar la última semana de junio.

Por lo demás, al parecer, hubo consenso en que Tita Russ, uno de los grandes amores del cantante, no figure en la serie. No sería la única de sus elegidas que no estarán en la biopic.

"Sandro de América" será emitida a través de la señal de Telefé. Reúne en su elenco a grandes artistas argentinos.