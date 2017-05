El director de "El Exorcista" prepara un docuMENTAL sobre casos reales de exorcismo

14/05/2017 -

William Friedkin, el director del clásico del cine de terror "El exorcista" (1973), prepara un documental en el que se propondrá relevar casos reales de exorcismos practicados por el padre Gabriele Amorth, un sacerdote italiano que adquirió popularidad por su conocimiento en la materia. Amorth es autor de tres libros sobre la temática de su especialidad: "Un exorcista cuenta su historia", "Un exorcista: más historias" y "Más fuertes que el mal". Titulado "The Devil and Father Amorth" ("El Diablo y el padre Amorth"), el documental dará cuenta de la experiencia de Friedkin al presenciar las sesiones de exorcismo del sacerdote. "Nunca he dejado de estar fascinado por la naturaleza del bien y el mal, y por la posibilidad de la posesión demoniaca", aseguró Friedkin, ganador de un Oscar a mejor director por "Contacto en Francia" (1971). En tanto, el productor Mickey Liddell dijo que el documental le hizo preguntarse si la posesión demoníaca "realmente existe". "El exorcista", protagonizada por Max von Sydow, Ellen Burstyn y Linda Blair, ganó dos Oscar de un total de nada menos que diez nominaciones y está considerada como una de las mejores películas de terror de la historia. La filmografía de Friedkin incluye además otras películas como The French Connection (1971) y Cruising (1980).