La actriz de "Soy Luna" no quiere que la TV la cambie

15/05/2017 -

La mexicana Karol Sevilla, una de las últimas revelaciones de la TV regional a partir del personaje que protagoniza en "Soy Luna", la exitosa tira adolescente que emite su segunda temporada en la Argentina y en simultáneo en todo el continente, aseguró que pese al reconocimiento que ahora tiene, quiere "seguir siendo la que todos conocen en México, la chica que es un desastre".

"Lo más importante es que nunca se pierda tu vida. Quiero seguir siendo la que todos conocen en México, la chica que es un desastre, que no le importa nada y que es humilde. Ahora sí son más las fotos y me frenan todo el tiempo por la calle, pero lo hago de corazón porque a mí me encanta salir", sostuvo alegremente Karol Sevilla sobre el reconocimiento adquirido en la Argentina desde que puso pie en el país.

Entre canciones, humor, la presentación de algunas nuevas caras y -sobre todo- saltos y baile, esta joven de 17 años muestra, de lunes a viernes, a las 18, por Disney Channel, sus habilidades sobre tacos altos y prendas brillosas que recorrían los azules, grises y blancos con apliques.

Desde el lanzamiento del estreno en Latinoamérica, el 14 de marzo de 2016, "Soy Luna" tuvo una excelente performance logrando liderar los ratings de cable en su franja horaria.

Lo mismo ocurre en esta segunda temporada,además de estar disponible en Netflix, cuyo estreno se posicionó primero en todos los canales.

"A mí me está pasando lo mismo que a Luna. En la primera temporada era todo nuevo y a veces me sentía un poco infantil. Cuando llegué a la Argentina era muy chiquita y no sabía nada. En esta segunda temporada a Luna le pasa lo mismo que a mí: crecemos", apuntó Karol, tratando de marcar cierto paralelismo entre sus vivencias personales y las de su personaje, retomando la historia de Luna.