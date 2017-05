Jésica Cirio generó el debate con una imagen haciendo pilates embarazada

Fotos Jésica advirtió que hay que consultar con el médico previamente.

16/05/2017 -

Fanática de la actividad física, Jésica Cirio (31) forjó uno de los cuerpos más bellos y tonificados de la Argentina. Y, embarazada de cuatro meses, no descuida un segundo su figura. La modelo compartió una foto en Instagram que dividió las aguas 2.0 y generó un intenso debate.

En la postal podía apreciarse a Jésica realizando una rutina fit. "¡Primera clase de pilates para embarazadas! Me encantó. Recuerden: ¡si están embarazadas no hagan NADA sin la autorización de su médico!", escribió la modelo en el posteo. "Voy a hacer actividad física, pero controlada. Lo hablé con muchos médicos y un cuerpo tiene memoria, yo siempre entrené, hago actividad física, es lo que amo, me gusta y es mi motor", había explicado Cirio, en una entrevista pasada con la Once Diez.

En minutos, la imagen se regó de comentarios tanto a favor como en contra con respecto a si corresponde hacer gimnasia en estado de gravidez. "Hice pilates en mis dos embarazos. Descubrí el mejor ejercicio, ¡me sentía súper bien!", en defensa, y "Cuidado con el bebé", como crítica, fueron algunos de los mensajes.