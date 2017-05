Nicole sigue en el ojo de la tormenta por su vida escandalosa

18/05/2017 -

"Me separé porque no me sentía completa", tituló una revista de Buenos Aires su entrevista a Nicole Neumann (36), en la que la modelo se refería a su ruptura con Fabián Cubero (39). Ella negó haber dicho esas palabras, pero se difundieron los audios de la conversación con el periodista.

"No podíamos conectar como pareja, empecé a sentir que era injusto para los dos porque ni yo sentía la completa plenitud y a causa de eso tampoco le hacía sentir completa plenitud a él, entonces hablamos entre los dos y nos pusimos de acuerdo", dijo la mamá de Indiana (8), Allegra (6) y Sienna (2) en el audio de la charla con el periodista Héctor Maugeri.

Sin embargo, a horas de que la publicación saliera a la calle, la ex de Fabián "Poroto" Cubro había negado el titular: "No dije la frase de tapa. No pude leer la nota aún, pero Fabián es un hombre muy completo que está y estuvo siempre en todo", dijo en el programa "Nosotros a la mañana" (El Trece).

En el segundo de los audios de la nota que se difundieron, la participante del "Bailando" da detalles de la crisis: "Yo claramente empezaba a sentir que las cosas no estaban bien con mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas y trasmitírselas a Fabián. Él se daba cuenta que me estaba alejando, que me costaba responderle en un montón de cosas como pareja".

Al ser consultada sobre si el distanciamiento se veía reflejado también a la hora del sexo, respondió: "No pasa solo por ahí, uno empieza a alejarse en todo como persona, en los gestos de ternura. Acercarse menos, a compartir menos cosas, necesitaba estar más afuera de mi casa". Los rumores de separación entre la modelo y el futbolista sonaban fuerte desde hacía meses, pero recién la semana pasada el jugador de Vélez rompió el silencio y confirmó la ruptura.

La repercusión mediática hizo que ella, que estaba de viaje en Europa, tuviera que adelantar su regreso a la Argentina.

Cubero contó que hacía ya un mes que la pareja estaba rota, pero que aún vivían bajo el mismo techo porque estaban esperando el mejor momento para hablar con sus hijas, cosa que hicieron el fin de semana.

Cómo y dónde nació el amor

La modelo y el futbolista se conocieron en una producción fotográfica super sexy para Revista Hombre. Desde ese momento, entre ellos se generó una conexión tan fuerte que ambos decidieron dejar a sus parejas para comenzar una nueva relación.

El problema apareció cuando tanto la ex novia de Cubero como el ex marido de Nicole salieron a acusarlos de haber mantenido una relación clandestina cuando seguían en pareja.

Un capítulo amoroso más en la vida de Nicole Neumann que comienza y termina de manera polémica. La historia parece volver a repetirse porque cuando se había casado con el modelo Nacho Herrero, curiosamente también había engañado a su anterior novio, el relacionista público Matías Liberman. Antes de él había estado con su primer novio, el empresario Adrián Barbini, autodenominado "El facha".