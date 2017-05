Denuncian a Residente por discriminación

-

Sus disculpas es lo que se espera de René Pérez Joglar a propósito de su tema "Mis disculpas", justamente. Porque de acuerdo con la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), en la letra de Residente -como se lo conoce al cantante- hay "palabras referidas a la discapacidad en general y al autismo y el síndrome de Down en particular a modo de burla e insulto". Y la situación "se agrava" porque no se trata de "un exabrupto del momento".

¿Cuáles son la frases de "Mil disculpas" que Asdra y otras asociaciones similares de Iberoamérica repudian? "Tirarte a ti es como abusar de un inválido", "Los tengo cabeceando como niños autistas" y "Mis rimas son síndrome de Down, son anormales". En la primera metáfora, de una clara connotación erótica, "se pone a las personas con discapacidad en una posición de víctimas al naturalizarlas como objeto de abuso sexual y no como personas con derechos sexuales y reproductivos como los de cualquiera", de acuerdo a lo que señaló Asdra. "Desde el modelo social de la discapacidad entendemos que toda la población es diversa y que aquello definido como normal o anormal es producto de una construcción social que tiende a segregar a algunas personas", se explica, a propósito de la frase sobre las rimas "anormales".

En el descargo de Asdra se destaca que Residente, quien vive en Argentina con su familia -su esposa, la actriz Soledad Fandiño (35), y su hijo Milo (2) - es "un músico reconocido entre muchos jóvenes por denunciar situaciones de injusticia social en América Latina".

El ex líder de Calle 13 se manifestó al respecto a través de su cuenta de Twitter: "Ser un niño autista y cabecear no es un insulto, es una realidad, nuestra realidad. Se lo dice uno diagnosticado con TDAH y 25 Grammys".

"Mis rimas son fuertes, especiales, fuera de este mundo. Por eso son Síndrome de Down. No es la palabra sino la intención", remarcó Residente.