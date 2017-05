Lizy Tagliani, dura contra Flor de la V: "No puedo creer lo que hizo"

25/05/2017 -

Flor de la V y Mabel Ibáñez se encontraron cara a cara frente a la Justicia para dirimir sus diferencias. El conflicto se inició cuando la madre de Jorge Ibáñez aseguró en "Intrusos" que la capocómica le adeudaba dinero a su hijo y que no lo devolvió. La actriz, por su parte, se mostró dolida y dijo que tal deuda no existe y que muchas personas que no formaban parte del entorno del diseñador reaparecieron tras su muerte en busca de beneficios personales. Flor expresó a Jorge Rial: "Fue difícil. Jamás pensé que iba a estar en esta situación. No puedo creer que se haya puesto en tela de juicio mi honestidad. No lo podía permitir. Fue todo en buenos términos. Pudimos hablar con Mabel. Salí muy contenta. Nunca le pedí plata prestada a Jorge". En este contexto, Lizy Tagliani se metió en la interna y criticó con dureza a la actriz: "Decís que es tu hermano. ¡Qué orgulloso debe estar de vos, que llevás a su madre a una mediación! Es una mujer grande. Nadie va a poner en tela de juicio la acción de Flor por una frase de Mabel. No puedo creer lo que le hizo".