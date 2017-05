"Chechu" se siente saludable con su delgadez

27/05/2017 -

De regreso en Buenos Aires, la modelo "Chechu" Bonelli se prepara para concursar en el Bailando 2017 junto a Facundo Insúa, y a raíz de las críticas que recibe por su delgadez, habló de sus hábitos alimenticios: "Como porque lo necesito para vivir, nada más. Y poquito porque mi organismo es así. Tengo que saber qué comer para no bajar de peso. Pero lo importante es que nunca estuve al límite de la enfermedad. Me veo flaquita, lo asumo y me hago chequeos. Me gustaría estar más pulposa, ¡para que mi marido tenga de dónde agarrarse!".