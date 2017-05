Filtran polémico audio de Laura Miller a su ex: "El ladrón sos vos"

Fotos Laura Miller se había casado hace menos de seis meses con el corredor de TC2000, Nicolás Traut, quien está acusado de robar a un municipio más de 3 millones de pesos, a través de un hackeo.

27/05/2017 -

A cinco meses de pasar por el Registro Civil de la mano de Nicolás Traut, la cantante Laura Miller vive un escandaloso presente: el 17 de abril, su marido fue detenido tras ser acusado de haberle robado 3.600.000 pesos al municipio bonaerense de 25 de Mayo a través de un hackeo y estafa millonaria.

Con el matrimonio disuelto y luego de la excarcelación del piloto de carreras de TC2000, la cantante volvió a estar en el centro de la polémica tras la filtración de un polémico audio en el que trata a Traut de "ladrón y corrupto".

La fuerte conversación entre Laura y Nicolás abrió una inquietante pregunta: ¿Miller sabía que su marido cometía delitos? El audio lo compartió primero TN Central y luego fue reproducido por distintos programas de Espectáculo y emisoras radiales.

En la grabación de la conversación telefónica Miller le dice que él sabe que no puede hacer lo que hace y le recrimina por qué no volvió a almorzar con ella. Ante el planteo de la cantante, Traut le responde que se le "complicó" y que está "trabajando con gente". La conversación sube aún más de tono y ella lo tilda de ladrón: "¿Volvimos a eso? Estas robando en el banco, querrás decir".

Traut trata de desentenderse de la situación y la amenaza con que ella quedará comprometida por su actividad. "Vos te vas a arrepentir. Ya no me importás más flaca", le dice. Entre gritos e insultos, la conversación termina con Miller exigiéndole que le mande la ubicación del lugar exacto donde se encontraba.

Miller: -¿Vos sabés que no podés hacer lo que hacés?

Traut: -Bueno no me importa, no me interesás más, flaca.

Miller: -¿No te importa? ¡Vas a ver cuando te denuncie como te va a importar, boludo!

Traut: -¡La que peor la va a pasar sos vos, quedate tranquila!

Miller: -A ver: ¿por qué la voy a pasar mal yo, boludo?

Traut: -Porque cuando no esté más yo...

Miller: -Si el corrupto y el ladrón sos vos.

Traut: -No, pero cuando no este más yo, cuando no este más yo y te arrepientas de todo lo que me hiciste.

Miller: -¿De qué? ¿De estar con un ladrón me voy a arrepentir?

Traut: -Sí, te vas a arrepentir.

Miller: -¿De un tipo que me esconde, me miente, me traiciona, me voy a arrepentir? ¿De un tipo que no tiene futuro, boludo? Lo que hacés no tiene futuro.

Traut: -No, no, quedate tranquila.

Miller: -¿En serio? ¿Por qué boludo? Vos robás y te hiciste millonario, pelotudo, si ni siquiera eso sabés.