Fotos Federico Bal y Laurita Fernández hicieron catarsis en ShowMatch

Hoy 08:18 -

Como el año pasado, la pareja conformada por Federico Bal y Laurita Fernández fue la encargada de "romper el hielo" al comienzo del certamen. Pero si en la inauguración del "Bailando por un sueño 2016", hicieron todo lo posible por desmentir su romance, ahora son noticia por haber terminado recientemente su relación.

"No estamos de novios. Ella no es más mi novia y yo sigo sintiendo que soy suyo. Es una sensación mía, nada más. Pasó una situación, yo me equivoqué", reveló Fede, y se hizo cargo de los motivos de la ruptura. "Pude plantear algo que en un principio negué. Ahí la relación cambió. Cuando volví de hacer temporada, le oculté algo que había pasado cuando todavía no estábamos de novios, pero sí saliendo", comenzó expresando el hijo de Carmen Barbieri. "Si le decís 'te amo' a alguien es porque estás en una relación. No se puede tener dos relaciones en paralelo", replicó ella, y se hizo cargo de la decisión de dar a conocer la ruptura. "Preferí decir la verdad. Hay mucho respeto y mucho amor entre nosotros. Somos humanos y uno se puede equivocar. Yo me desilusioné. Las cosas son muy claras", indicó ella.

"Las cosas se me fueron de las manos. Hice las cosas mal y ahora estoy acá. Tengo todos los días de mi vida para demostrarle que quiero estar con ella", explicó Fede. Y entonces, llegó el momento de bailar. El primer ritmo del certamen fue música disco. La exigida coreografía de la pareja convenció al jurado, que no perdió oportunidad para opinar, además, sobre la intimidad de la pareja.

<iframe src="http://www.lanacion.com.ar/herramientas/modal-video/-multimedio_id=99945" width="100%" height="450"/>