Silvina Luna espera que Polino le pida disculpas

01/06/2017 -

Silvina Luna volvió a la pista del "Bailando por un sueño" después de ocho años y lo hizo con un polémico cruce con Marcelo Polino. Tras ver la actuación de la novia de "El Polaco", el jurado fue lapidario con ella: "De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona y de la mitad del cuerpo para abajo sos otra. De cara das divina, modelo, ojos claros, lo explotás bárbaro. De la cintura para abajo, es como que no te movés. La cola de Lotocki (el doctor que Silvina denunció tras una cirugía estética en sus glúteos, que derivó en graves problemas de salud) te pesa o algo, porque es como que no te podés mover. En un momento, cuando te revoleaban, eras muy pesada para Nimo. Ni él te podía mover", se despachó Polino.

En ese punto, la rosarina frenó al periodista: "Nimo levanta a cinco Polinos, olvidate". Pero la réplica de Polino fue muy picante: "Pero yo soy más flaco que vos, querida. A mí me levanta fácil". Luego llegó la calificación: un tres. "No pasa nada, vamos a seguir trabajando para seguir bailando cada vez mejor", cerró ella.

Sin embargo, después, Luna reflexionó respecto de lo sucedido en torno a sus problemas de salud en los riñones tras la intervención con el médico cirujano Aníbal Lotocki, a quien enfrenta en la Justicia por mala praxis. "No me gustó mucho lo que me dijo Polino, no me pareció para nada constructivo ni respetuoso hacia una mujer. Me extraña de él, le tengo aprecio. Él era la persona que menos me iba a imaginar que me diga una cosa así, porque me lo he cruzado en otra oportunidad y me preguntó por mi salud. Sabe que yo no pasé un buen momento, que sufrí bastante con este tema y que lo sigo padeciendo. No me pareció que sea el momento ni el lugar", dijo durante una nota con Más tarde imposible, el ciclo de las trasnoches de C5N: Acto seguido, agregó: "Cada uno es como es. Me encantaría que me pida disculpas, realmente. En ese momento me quedé con mucha impotencia de no saber qué contestar porque no me lo esperaba. Cuando tenga la posibilidad, se lo voy a decir en la cara".

Entonces, el coconductor Martín Vázquez le preguntó si la polémica devolución de Marcelo Polino no formaría parte del show, a lo que Silvina Luna sentenció: "Sí, pero hay límites. Me pueden decir lo que sea, que no les gusto, que soy pata dura, que tengo un cuerpo horrible, que no les gusta mi cara. ¿Pero para rellenar o lograr qué me dijo eso? Me parece también que estamos en un momento de sensibilidad con respecto al trato hacia la mujer. Me parece que todas nos merecemos respeto y eso me pareció una falta de respeto".