Bajaron a José Ottavis del Bailando porque no ensayaba

07/06/2017 -

José Ottavis quedó desvinculado de Bailando. La noticia fue dada por José María Listorti en Este es el Show. Listorti reveló que el político no fue a ningún ensayo. "Es muy difícil trabajar con alguien que no atiende el teléfono y no va a los ensayos. El Chato Prada y Fede Hoppe se cansaron de esto y tomaron la decisión de desvincular del certamen a José Ottavis, quien todavía no había bailado", dijo Listorti. Ottavis iba a bailar con Barby Silenzi por el sueño de la Fundación Por un mañana mejor Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, de Salta.