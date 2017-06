Yanina Latorre lloró en "Los Ángeles de la Mañana" y confesó que Diego le fue infiel

Fotos

Videos Yanina Latorre lloró en "Los Ángeles de la Mañana"

Hoy 12:31 -

La panelista de Los ángeles de la mañana está atravesando un terrible momento personal, luego de que se filtraran chats entre su marido Diego Latorre y la mediática Natacha Jaitt, en donde quedó en evidencia una infidelidad.

A pesar de eso, Yanina Latorre fue como todos los días a ocupar su lugar en el programa que conduce Ángel de Brito. Aunque durante toda le misión no se mencionó ni se hizo referencia al tema, al cerrar, decidieron dedicarle unos minutos a este escándalo.

Así, aunque la rubia se mostró fuerte, terminó confesando que su marido le fue infiel: “No hablo porque no fui yo la infiel. Que hablen los protagonistas. Yo no hice nada. Y no me busquen porque no me van a encontrar”. Además, agregó: “Esto a mi me toca de refilón”

Sin embargo, luego de hacer esta declaración, Yanina no pudo soportar el dolor y se terminó quebrando en vivo. Trató de que las cámaras no tomaran el momento en el que se largó a llorar, pero todo quedó registrado y quedó en evidencia la difícil situación que está pasando.