Jimena confesó que Del Potro saca lo mejor de ella

Fotos La actriz viene de una relación conflictiva con Daniel Osvaldo.

16/06/2017 -

Jimena Barón habló del vínculo con el tenista Juan Martín Del Potro. "Por primera vez estoy viviendo un amor en paz. Juan tiene mucha paz y yo me estoy descubriendo en un nuevo espacio de calma. Es una buena elección saber que se puede estar en paz con alguien. Sabía que existía. pero no era mi caso. De alguna manera siento que llegué a esta relación por todo lo que viví antes", contó a la revista ‘¡Hola!’ en referencia a su relación con Daniel Osvaldo con quien intentó recomponer la pareja, pero no funcionó.