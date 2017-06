El valor de la fama en la lupa de Muscari

18/06/2017 -

¿ "Bollywood, una industria de estrellas" es un tributo a la danza o un acercamiento tuyo hacia la India?

No es un homenaje a la danza ni un acercamiento a la India; es, en realidad, un poco un pretexto para hablar del valor de la fama. El espectáculo recorre el valor de lo que significa ser famoso y toma como paradigma la industria cinematográfica de India y hace un paralelismo con los actores de la Argentina con el under, y además con la situación geográfica donde se hace la obra. La obra reinaugura un teatro en el barrio de Once, el IFT, una sala con una capacidad para 450 personas. Creo que va a ser una especie de hervidero donde se va a mover mucha energía. Me encanta este espectáculo porque genera un montón de energía positiva en mí y en las personas que lo estamos haciendo. Nada más cercano a la India que el mundo del por mayor de Once.

¿Es volver a las fuentes el hecho de haberle imprimido la particularidad de ser un teatro "a la gorra"?

Sí, es, de alguna manera, volver a la fuente, pero también es una decisión casi política el haber determinado que este espectáculo sea a la gorra. Es una decisión política de decir, está bueno que todo el mundo pueda ver teatro y le ponga el precio acorde a su realidad económica. Me gustaría que lo económico no sea un impedimento para que el público pueda ver a "Bollywood". Es un espectáculo altamente reflexivo, un montón de contenido y una gran producción con actores, actrices y bailarines muy profesionales que salieron de un casting de cinco mil personas, y ninguna goza de las mieles de la fama o de la popularidad pero son personas con muchísima formación y profesionales. Esto hace que el espectáculo sea un espectáculo under, independiente y a la gorra pero absolutamente profesional.

¿Con este proyecto conseguirás recuperar el teatro?

Mi idea es, con "Bollywood", recuperar la movida. Siento que ‘Bollywood’, en principio, es un hervidero de movimiento. El casting generó un movimiento de 5000 personas por la sala. Y durante estos casi dos meses y medio de ensayo hay cincuenta personas todas las noches ensayando y poniendo su energía en movimiento al igual que la fiesta que hicimos para generar recursos o la plataforma Ideame, donde la gente, hasta la actualidad, puede meterse y colaborar. Todo esto genera una movida y una mística alrededor del espectáculo. Ahora llega el momento de que todo esto vea la luz. A partir de allí se generará una movida y se recuperará un espacio importantísimo para el teatro independiente como es el IFT, que se reabre con todo con esta obra.