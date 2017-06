Una periodista vaticinó que Guillermina Valdés volverá con Ortega

Fotos Sebastián y Guillermina era una de las parejas más queridas del espectáculo.

26/06/2017 -

La separación de Guillermina Valdés de Sebastián Ortega y su posterior relación con Marcelo Tinelli siempre cautivó al mundo del espectáculo. Tan es así que la periodista Verónica Castañares vaticinó que la actriz terminará volviendo "en cuatro o cinco años" con su ex, pese a estar en una excelente situación sentimental con Tinelli.

"Sebastián Ortega se fue a Miami con su novia Carla después de ganar el Martín Fierro de Oro. Todavía no firmó el acuerdo con Hernán Lombardi para hacer la segunda temporada de "El Marginal", pero ya todo Underground está trabajando en la preproducción", comenzó Castañares en un programa radial, e inmediatamente disparó: "Esa es la situación de Ortega que, para mí, dentro de 4 ó 5 años vuelve con Guillermina Valdés. Es una premonición mía, me hago cargo. No se cómo va a ser, nunca se sabe las vueltas de la vida, pero a mí me late".

"Te levantás un día tremendamente enamorado y al otro el tremendo amor se va al tacho. Mirá ella que estaba súperenamorada tuvo cuatro pibes con Ortega, lo vio a Tinelli y se fue con él. Todo puede cambiar en la vida", concluyó Castañares.