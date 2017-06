Griselda Siciliani: "Me divierto con mi sensualidad"

26/06/2017 -

Dueña de un cuerpo escultural y una simpatía avasallante, Griselda Siciliani (39) despierta suspiros en las redes sociales tras publicar fotos sexies. Pero, su corazón aún no tiene dueño.

Así lo contó ella misma: "Estoy sola pero sí, recibo muchas propuestas, por supuesto. Recibo muchos halagos, de hombres y mujeres, a nivel profesional y personal, de todo tipo, así que la verdad es que soy una privilegiada. Estoy muy mimada en todo sentido", remarcó la actriz en un diálogo radial con Agarrate Catalina.

Por otro lado, la exmujer de Adrián Suar (49), con quien tiene su hija Margarita (5) reconoció que su estado actual es una elección propia: "Quiero estar sola. No sé, es una sensación, tengo ganas de disfrutar de mi soltería. Estoy contenta, muy feliz".

Liberal a la hora de mostrarse, Griselda dio detalles de la visión que tiene respecto de los cuerpos femeninos: "Yo disfruto de ver los cuerpos de las mujeres, sean como sean. Las mujeres bellas son las que llevan su cuerpo con seguridad y con encanto, no importa si pesás 300 kilos, tenés las tetas caídas o hechas, o si te falta una pierna. (A los que hicieron chistes sobre su cuerpo) Que sean felices. Que me digan eso de las tetas (caídas) no me modifica en nada: tengo una vida muy hermosa. Y por ahí, si al criticar algo liberan alguna tensión... ¡Bienvenido sea!", dijo.

Y agregó: "Otras actrices se sacan fotos con cierta sensualidad, pero las mías son muy comentadas. Y hay un prejuicio porque mucha gente dice: ‘¿Con qué necesidad, si tenés talento?’ Y es una apreciación muy fea. El que no tiene ni talento, ni trabajo, ni nada, ¿se tiene que sacar fotos en bolas para conseguir algo? Sí, es verdad, tengo todo eso. Y también me divierto con mi cuerpo y mi sensualidad".