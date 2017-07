Natacha Jaitt destrozó a Diego y Yanina Latorre

04/07/2017 -

Natacha Jaitt volvió a hablar y aunque dejó fuertes declaraciones contra Diego y Yanina Latorre, admitió que es solo el principio y que aún queda mucho por contar. La mediática aseguró que tanto Yanina como su esposo "tomaron a su beneficio" toda la polémica que se generó al conocerse la infidelidad. "A ella le encanta esto. Es siniestra", disparó Jaitt. Luego de que el miércoles pasado el futbolista asistiera al piso del Bailando 2017 para ver a su esposa, la tercera en la relación aseguró que fue la periodista de Los ángeles de la mañana quien "obligó a Diego a que vaya".

"Ella está desquiciada", enfatizó Jaitt y redobló la apuesta: "Estamos ante una psicópata. Yanina no esta sufriendo una persona que se ríe y expone a sus hijos frente a una cámara de televisión no sufre", remarcó la mediática y concluyó sobre los Latorre: "Son fríos, no tienen empatía". Y contó cuándo inició la relación que definió como algo netamente "sexual".

"Todo empezó en los Martín Fierro de radio. Cuando nosotros nos íbamos a festejar él se acercó con la camioneta a la entrada del hotel y me dijo: ‘subí’. Pagá le dije yo. En ese momento no me fui con él porque estaba Yanina en el lugar y me pareció una falta de respeto", inició.